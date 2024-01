Abri a capa do UOL e duas chamadas de colegas do Esporte me chamaram a atenção.

De um lado, PVC falando da demonstração de força do Bahia, ao tomar a dianteira nas negociações com Éverton Ribeiro. O Flamengo deseja manter o excelente meia, mas o desagrada ao acenar com contrato garantido por apenas um ano. O Tricolor oferece dois anos e aumento de salário. Ao que tudo indica, entraram forte também na disputa por Ferreirinha, empurrados por até 320 milhões do Grupo City e sob o comando do novo presidente, Emerson Ferretti.

No outro lado da moeda, Perrone descrevendo sobre a estratégia do novo presidente do Corinthians. Augusto Melo tem encontrado no parcelamento dos direitos federativos uma maneira de contratar mais amplamente, sem precisar se restringir aos jogadores livres no mercado. A ressalva: vai pagar mesmo? Porque o legado deixado na praça por Duilio está longe de orgulhar a Fiel.