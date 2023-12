Talvez se recorde de votações promovidas por veículos como a revista Placar, elegendo os jogadores "mais odiados" do Brasil. Em 2000, Marcelinho levou fácil no voto popular (43,1%, contra 18% do segundo colocado Paulo Nunes) e foi vice entre os próprios atletas (Edmundo recebeu 29 votos dos colegas e Marcelinho, 27).

Ele era o Bola de Ouro da época, detestado portanto também pelo seu sucesso. Pela sua habilidade, por suas declarações, pelas ações dentro de campo e fora dele.

Anos depois, já aposentado, se meteu na política e em mais controvérsia.

Não foi absoluta surpresa, então, o total frenesi da internet com a história do seu sequestro. O Fluminense estreava em mundiais e o assunto era Marcelinho Carioca.

Memes, figurinhas e até fundo virtual para reuniões personalizado com o lençol do vídeo gravado no cativeiro rapidamente tomaram conta das redes. Inevitável.

Outro fato curioso nisso tudo é que a Justiça tenta há dois anos citar Marcelinho como réu em ação envolvendo uma dívida de hospital, sem conseguir encontrar o ex-atleta e ex-secretário municipal de esporte e lazer de Itaquaquecetuba.