Mas dizer que esse é o principal motivo por trás das críticas é perigoso até com a pauta pela qual tanto lutamos.

Não queremos nos isentar de críticas. Não queremos nos esconder atrás da questão de gênero. Não queremos o status de café-com-leite. Queremos, sim, o direito de errar. Queremos ser muitas para discordar, inclusive, umas das outras.

É claro que diversas cobranças trazem elementos misóginos e isso precisa ser combatido.

Assim como existem críticas sérias e embasadas, que não podem ser ignoradas porque a presidente é mulher.

A falta de transparência, o conflito de interesses, o desprezo por torcedores mais pobres, a condução da política no clube, com benefícios para aliados e retaliações para opositores. Além da maneira como Leila fala do clube, como se fosse maior do que o Palmeiras, que nada seria ou será sem ela.

Ademais, a presidente nunca abraçou a pauta atrás da qual ela agora se esconde. Fez menos do que poderia pelo futebol feminino alviverde. Não usou seu capital para aumentar significativamente o número de conselheiras. Não carrega a bandeira que algumas de nós queremos usar para defendê-la.