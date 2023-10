Não falo aqui da eliminação na semifinal da Libertadores nem na impossibilidade de seguir na briga pelo Brasileiro. Ninguém ganha título de peso o tempo inteiro. Conjuntos cansam, atletas caem de rendimento, expectativas não se confirmam.

Classificação e jogos Brasileirão

Refiro-me à arrogância de, mesmo com as finanças em dia, não atuar no mercado. Gabriel Menino era reserva em 2022. Agora titular absoluto e lesionado no início da partida, foi substituído por Jhon Jhon. Poderia ter sido Fabinho. Quando suspeitou-se que Endrick também sairia, as opções eram Breno Lopes, Artur, talvez Luis Guilherme.

Com a queda de rendimento de estrelas como Veiga e até Gómez, o que restou foi um time mediano com meninos como alternativas.

Mas pior do que isso é a arrogância de não assumir erros, de diminuir o próprio clube publicamente, de cortar acessos a quem não segue sua cartilha, de tratar o Palmeiras como um feudo, como um vassalo que nada seria sem a soberana.

Deu no que deu. Um time que dificilmente oferece perigo aos adversários, que vai dormir fora do G4 e que agora teme pela vaga direta na Libertadores que parecia uma obviedade.

Isso é projeto. Projeto de elenco e visões curtas.