"Nem sempre é fácil falar em tempos como este. Tem havido muita violência, muita dor e brutalidade. É insuportável testemunhar a escalada das últimas semanas. "Todas as vidas são sagradas e devem ser protegidas. Os massacres precisam parar. As famílias estão sendo dilaceradas. O que está claro agora é que a ajuda humanitária a Gaza deve ser autorizada imediatamente. As pessoas lá estão em condições terríveis. As cenas no hospital ontem à noite foram horríveis. A população de Gaza precisa urgentemente de alimentos, água e suprimentos médicos. Apelo aos líderes mundiais para que se unam para evitar o massacre de almas inocentes - a humanidade deve prevalecer."

Salah vai direto ao cerne da questão. Todas as vidas são sagradas. Todas as famílias devem ser preservadas. Todos merecem viver. Com luz, água e comida. É o mínimo.

A maioria, porém, não faz o mínimo. Por que não carrega em si o mínimo de humanidade. Escolhe um lado da luta e deseja o fim de quem está do outro. Que morram. Ou escolhe virar o rosto, afinal não têm nada a ver com isso.

Milhares de pessoas estão morrendo: em Gaza, em Israel, no Iêmen, na Ucrânia, na Bahia, no Rio, em cada rincão do Brasil.

Celebridades podem ajudar. Têm peso. Tem os ouvidos de milhões. Há um risco ao se expor em assuntos dessa magnitude? Há. Mas ele é minúsculo diante do impacto que um simples vídeo pode causar.

Ninguém é obrigado a nada, e jogadores, artistas, bilionários têm também o direito de não mexer em vespeiro. É uma pena que tantos escolham o conforto. Escolham ser só isso. Optem por emprestar suas imagens a qualquer tipo de marca, mas não a causas capazes de literalmente salvar vidas.