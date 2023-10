Seu comportamento mimado, as reclamações, as questões com mulheres, tudo acaba por embaçar minha lente de análise. Mesmo a infantilização do personagem Neymar, que nem é necessariamente culpa dele, incomoda-me no âmago do meu ser. O eterno menino Ney, sempre com alguém disposto a defendê-lo das atitudes mais indefensáveis.

O que ele faz fora — e até dentro de campo — é bastante questionável e carece de uma discussão mais aprofundada, que não exista unicamente no campo do "passa pano" ou "critica tudo".

Menos discutível é o protagonismo do atacante na atual geração da Seleção Brasileira. Não houve outro melhor. Esse é o fato. Vini Jr. pode ocupar esse espaço? Pode. Não aconteceu ainda.

Neymar segue sendo a maior estrela. Um talento tão extraordinário quanto subaproveitado e de conduta imatura, para dizer o mínimo. É o que temos para hoje.

