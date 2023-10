Sobre os integrantes da organizada, o clube me disse que "a presidente desconhece o tema dos associados que supostamente tiveram acesso negado ao clube".

Conversando com sócios e conselheiros, a história toma outro contorno.

Um deles recebeu um comunicado por WhatsApp avisando da mudança. Questionou se não poderia levar um amigo nem para jantar e ouviu que, por ora, não: tratava-se de uma medida de segurança. À outra pessoa mencionaram que ocorrera um furto no vestiário e, por isso, as entradas haviam sido temporariamente suspensas. Uma terceira fonte me encaminhou mensagem atribuída a um importante dirigente do clube: "Boa tarde. Apenas para esclarecer, o clube proibiu entrada de visitantes apenas como medida de segurança por problemas que todos já conhecem. A entrada de VISITANTES JÁ ESTÁ REGULARIZADA, sob as mesmas regras anteriores. Abraços."

Já os integrantes da torcida organizada teriam sido barrados em mais de um dia. Jorge na terça, Felipe e Thiago no sábado. Segundo os próprios, sem qualquer tipo de aviso prévio ou na hora do acontecimento. Um deles teria recebido de um funcionário do clube um print com a seguinte mensagem:

"Por ordem da presidente, liberar o presidente e vice-presidentes da Mancha Verde para acesso ao clube.