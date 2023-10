A frustração de toda a seleção era palpável. Tão palpável que quase uma briga generalizada acaba com o clima de festa no Cerrado.

Trocando em miúdos, o Brasil jogou mal. Criou algumas chances e se viu diante de um inspirado goleiro venezuelano, mas em nenhum momento pareceu massacrar o adversário. Foram 15 finalizações, com 70% de posse de bola. Com 30%, o time de Soteldo e Rincón teve nove. Apenas duas no gol, é verdade, mas uma delas a pintura de Bello, aos 40 do segundo tempo.

Neymar apanhou e não brilhou, assim como Casimiro e quase todos os colegas, mesmo depois das alterações de um claramente decepcionado Diniz.

Não penso que qualquer um deles tenha pipocado. Até porque não era evento digno de pipocada. Era a terceira partida das Eliminatórias de uma Copa do Mundo aonde só não vai quem já morreu. O risco da não classificação é irrisório a ponto de ser quase desprezível.

Não era final, decisão, dia de pressão extrema, rival histórico.

Contra o Uruguai, em Montevidéu, aí sim a pressão pode subir. A ver quem vai acabar estourando na terça-feira.