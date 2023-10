De quem é a culpa ou mérito?

Classificação e jogos Brasileirão

No Botafogo, todos os olhares se voltam ao banco. Lage foi-se, problema resolvido. Como se o único mérito do sucesso recaísse sobre Luís Castro, e talvez a SAF. E o scouting? Quem acreditou em jogadores que não eram tudo isso antes dessa gigante campanha? Ou vocês apostavam no brilho de Tiquinho Soares, Adryelson, Victor Sá, Júnior Santos?

No Palmeiras, a torcida até passou a cornetar Abel Ferreira, especialmente após a melancólica eliminação para o Boca. Mas a porcosfera quer mesmo é a cabeça de Leila Pereira e de Anderson Barros, pela política espartana de contratações, que deixou o português com a base como principal (único) recurso para lidar com lesões e a queda de produção de seus craques.

No Flamengo, onde craques e dinheiro abundam, o problema se centrou nos técnicos, mas a culpa é da diretoria, que vive sob a política do caos, com pitadas de mordida na virilha.

No Fluminense, Diniz é quase sempre rei. Na mídia também. Continuo acreditando que, sem Cano e Kennedy, não haveria final de Libertadores. É inegável, porém, a enorme moral do inovador e explosivo técnico tricolor/canarinho.

Ao que tudo indica, nada disso importará muito em dezembro. Culpados e poupados, fracassados e exitosos, ninguém vai chegar no Botafogo. E, se chegar, minha gente, quero ver quem pagará a conta de um desabamento dessa magnitude.