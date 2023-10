Hoje, com 25 finalizações e 70% de posse de bola, o Alviverde só acertou a direção em seis chutes. Ineficiência no ataque e na defesa. O Peixe cresceu no final, aproveitando a abertura do adversário. Das suas 12 oportunidades, 10 foram no alvo. Marcos Leonardo, o menino da Vila, brilhou.

Resultado: 2 a 1 para o Santos e o Palmeiras cada dia mais distante do Brasileirão, agora a 11 pontos do líder Botafogo.

Faltou técnica. Faltou sorte. Faltou juízo. O juízo de pensar adiante, de imaginar que a conta não ia fechar até dezembro. Que Abel também erra e não é santo. Que tem dia que é de noite e que toda equipe campeã precisa de sobra.

Siga Alicia Klein no Instagram e no Twitter

Leia todas as colunas da Alicia aqui