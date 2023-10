O Palmeiras jogou mal. O Boca não quis jogar. Venceram os argentinos. Venceu o antijogo.

Sem capacidade de criação e perdendo todas as divididas no primeiro tempo, o Alviverde ainda precisou testemunhar a mais pura catimba do adversário. Digno dos tempos de Julio Grondona, uma vibe Libertadores anos 90.

Com a total conivência da arbitragem. Romero fez cera desde o primeiro tiro de meta. O Boca pedia atendimento médico a cada espirro. Jorge Almirón passou metade do tempo fora da área técnica e a outra metade dentro de campo. Não foi sequer advertido com um amarelo. E o goleiro Xeneíze só ganhou o seu nos acréscimos do segundo tempo. Que foram apenas 5 minutos, mesmo diante de infinitas paradas.