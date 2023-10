Por Felipe Sant'Angelo, palmeirense, roteirista de cinema e séries como Irmandade, Feras e Rota 66



O Palmeiras é o grande protagonista do futebol brasileiro dos últimos anos. Com uma rica história e uma lista impressionante de conquistas, os palmeirenses têm motivos de sobra para se orgulhar de sua equipe.



No entanto, ao mesmo tempo em que o time ganha título atrás de título, desenvolveu-se na torcida alviverde o que eu chamo de "Síndrome da Cinderela". Esta síndrome reflete uma falta de fé na duração da fase boa pela qual o time passa, como se os torcedores estivessem esperando o momento em que a magia acabará e o Palmeiras voltará a ser um time pobre coitado, assim como a Cinderela após a meia-noite.



A auto-depreciação na mentalidade do torcedor palmeirense sempre foi uma característica marcante. Diferentemente de outros clubes como Flamengo e São Paulo, que parecem emanar uma espécie de "vocação de superioridade", os palmeirenses muitas vezes se questionam, duvidam e, de alguma forma, parecem estar sempre à espera de uma reviravolta trágica inevitável. Essa atitude é compreensível, especialmente à luz de alguns momentos turbulentos da história do clube. Além disso, a cultura da auto-depreciação pode ser um mecanismo de defesa contra a decepção. Ao não esperar muito, os torcedores podem evitar desapontamentos.



Mas o Palmeiras tem história, tem passado, presente e futuro. Primeiro campeão mundial, maior campeão brasileiro, esquadrões históricos desde sua fundação. Além de tudo isso, um progresso notável nos últimos anos. E não estou falando apenas da "Era Abel", sem dúvida, um dos momentos mais vitoriosos da história do clube. Mas desde 2015 muitos técnicos passaram por aqui, e o Palmeiras conquistou nesse tempo duas Libertadores, duas Copas do Brasil, três Campeonatos Brasileiros, três Campeonatos Paulistas, Recopa, Supercopa, além de duas Copinhas que mostram que o futuro é promissor.



Como diz Abel, o Palmeiras não vai ganhar sempre. Mas a magia não vai acabar, e o motivo é simples: porque ela nunca existiu. Não é magia, é trabalho.



O Palmeiras é uma força dominante no futebol brasileiro e sul-americano, com uma estrutura gigante, torcida imensa, estádio incrível, elenco fortíssimo e base sólida para seguir desenvolvendo talentos. Acreditar nesse legado é essencial para o clube e para o torcedor. A autoconfiança não precisa se transformar em arrogância, mas pode ser um combustível poderoso para o sucesso contínuo. Porque a desconfiança contamina e atrapalha. E hoje é dia de acreditar e empurrar o time com todas as forças para mais uma final de Libertadores.

