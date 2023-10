É claro que a principal força do Fluminense está no coletivo, na visão de Diniz, na zaga que toca a bola dentro da própria área, no passe de Nino, em André. Em Fábio, que aos 43 anos talvez esteja no auge da carreira.

Mas não haveria final de Libertadores sem Cano e sem Kennedy. Quem mais, no continente, teria habilidade para marcar o gol de empate da partida no Maracanã. Quem mais, hoje no Brasil, vem do banco com a capacidade de mudar tudo.

Palmeiras e Boca decidem hoje a outra vaga para a grande final. Precisarão brilhar muito para ofuscar essa dupla em 4 de novembro, dentro da sua casa.

