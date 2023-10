Por João Ricardo Cozac, psicólogo do esporte e presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte e do Exercício Físico

O empate entre Botafogo e Goiás de ontem e as escolhas do treinador Bruno Lage nos convidam a pensar sobre as habilidades necessárias para treinadores de futebol, além das táticas no campo. Não basta apenas entender de estratégias; é preciso lidar com as emoções e comportamentos dos jogadores.

Um bom exemplo disso foi a decisão de deixar Tiquinho fora do time titular, alegando que "ele não estava mais no mesmo ritmo das partidas anteriores". Pode ser difícil entender por que um artilheiro em casa, contra uma equipe do Z4, não foi escalado para marcar gols novamente.