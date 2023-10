A loucura, os fogos, a pressão, a gritaria, os alçapões. As torcidas. O inferno. No bom sentido.

O que o Olimpia fez no Defensores del Chaco. O que o Fluminense fez no Maracanã. O que o Inter certamente fará amanhã no Beira-Rio. O que o Boca há décadas faz na Bombonera. Isso é o futebol sul-americano.

Nem preciso dizer que sou contra a violência porque isso deveria ser óbvio. Sou a favor da alta voltagem. Das homenagens. Das demonstrações de um amor ilógico e insano. De permitir a quem dá tanto sem receber nada em troca a simples oportunidade de exibir sua paixão.

Mais do que ninguém, os clubes deveriam comprar essa briga. Afinal, ninguém se beneficia mais do que eles: não apenas pelo que gastam esses "consumidores", como também pela parte técnica. Não são poucos os times que dependem do "fator casa" para sobreviver.

Mas quem se sacrifica, como sempre? Os de sempre. Os fanáticos. Os apaixonados. Os que não estão nessa pelo dinheiro. Os que só querem se declarar. Os que sofrem dessa patologia desvairada que é gostar de futebol.

A Conmebol vai estragar nosso maior trunfo se continuar perseguindo mosaicos, em vez de correr atrás de racistas.