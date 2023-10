Com a derrota, o Alviverde caiu para a quarta colocação e periga terminar a rodada a 10 pontos do Fogão. Os outros quatro postulantes brasileiros aos títulos continentais também se deram mal no final de semana. O Fortaleza empatou em casa com o Grêmio e o Corinthians perdeu do São Paulo, antes do confronto de volta pelas semis da Sul-americana. O Fluminense tomou de três do Cuiabá e o Inter perdeu para o Galo, no Beira-Rio.

Ou seja, focado exclusivamente no Brasileirão e podendo, com uma vitória no tapetinho sobre o Goiás hoje, abrir nove pontos sobre o vice, o Botafogo só perde o título se errar muito. Muito.



O Grêmio está vivo na briga, claro. Mas é difícil imaginar a surpreendente equipe de Renato Gaúcho sustentando a constância necessária pelos próximos dois meses

E o Flamengo? Bom, venceu o Bahia no sábado e já se livrou de uma parte dos seus problemas. Permanecem a incógnita e oito a onze pontos de desvantagem.



É verdade que Palmeiras e Flu podem estar fora da Libertadores daqui a poucos dias. Mas terão ainda um mundo de pontos para correr atrás -- além de uma enorme ressaca de eliminação para curar.

