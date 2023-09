O treinador que já foi de Seleção e não recebeu nenhum convite relevante para atuar fora do Brasil é cobiçado por dois times que, neste exato momento, estão fora da Libertadores 2024. O clube com quem ele deve assinar tem tudo para conquistar essa vaga. Se ele arrumar a casa logo, fazendo duas coisas que disse que não faria.

Um outro time, lá na Baixada Santista, resolveu ficar de olho no treinador que foi demitido do nada. Quando sua solução caseira começa a funcionar, a diretoria decide tratar o abandonado como plano B. Vai que o outro perde um jogo. Um jogo. O "morto-vivo" que segue empregado enquanto a diretoria discute contrato com seu substituo também é ex desse time, que atualmente luta para fugir do rebaixamento. Será que alguém vai querer reatar?

Tite jantou com o Flamengo, com Sampaoli ainda no cargo. Sem qualquer garantia, o Corinthians demitiu Luxemburgo, que virou alvo do Santos, que é ex de Sampaoli. Sem resposta de Tite, o Timão ligou para Mano Menezes, que ninguém quis desde que foi demitido do Inter (que vai muito bem, obrigado, com Coudet, demitido do Galo, que contratou Felipão, que não ia mais treinar ninguém, mas topou, deixando o outro Athletico na mão).

Welcome to futebol brasileiro, my friends. Drummond ficaria arrepiado.

