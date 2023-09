Do outro lado, Marcos Rocha foi mal defensivamente. Gabriel Menino errou praticamente tudo que tentou. Piquerez errou mais do que costuma errar. Raphael Veiga, Rony e Artur viveram a quilômetros de distância um do outro.

Mesmo sem alterações, o embate ficou mais equilibrado no segundo tempo. Inclusive pela arbitragem de Wilmer Roldán, que resolveu não marcar mais falta para ninguém.

Na metade final do segundo tempo, vieram as mudanças. Três do lado do Boca, incluindo a saída de Barco e a entrada do algoz de 2018, Darío Benedetto. Já Abel finalmente tirou Menino para colocar Richard Ríos e Artur deu lugar ao garoto Luís Guilherme. Depois, Fabinho substituiu Zé Rafael.

A defesa palmeirense se fechou melhor. Veiga até conseguiu finalizar e o ímpeto xeneíze arrefeceu um pouco. Mas as grandes oportunidades continuaram do lado argentino. Mesmo com uma noite salvador de Gómez e Murilo.

Nos acréscimos, Mayke e Rony darem lugar Breno Lopes e Endrick.

Faltou inspiração. Sobretudo faltaram opções. Em plena semifinal de Libertadores, contra um dos grandes adversários do continente, o treinador português se vira para o banco e vê um mar de garotos.