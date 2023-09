Do excelente perfil @direito.dela, o post traz a informação de que "Victor e Léo receberão cerca de 70 milhões de reais para retomar a dupla e sair em nova turnê, a partir de 2024". Por que isso importa e o que tem a ver com as calças?

Pois bem, Victor Chaves agrediu sua esposa, então grávida de 4 meses, empurrando-a e chutando-a para fora de um elevador. À época, ele chegou a debochar publicamente da denúncia. Foi condenado a prisão em regime aberto, sentença da qual ele recorreu. Na versão do cantor, ele apenas a "empurra com o pé". Sim Isso mesmo. As imagens foram gravadas pelo circuito do prédio e estão disponíveis para quem tiver estômago.

Resumo da ópera: Victor não perdeu nem a liberdade nem o trabalho. Ao contrário, estará em breve ainda mais milionário.

Marcelle Decothé não dispôs da mesma sorte. Ao cometer um erro profissional grave, a chefe da assessoria especial do Ministério da Igualdade Racial foi merecida e sumariamente exonerada. Pagou pelo erro. Pagou rápido e pagou caro.

Os erros, por óbvio, são incomparáveis. Assim como as punições. O homem branco agressor de mulher será recompensado com milhões. A mulher negra que postou absurdos no seu Instagram pessoal foi desalojada de seus sonhos. Os pesos e as medidas, as cobranças, as expectativas, nada é comparável. Não há sequer o benefício da mediocridade, que dirá do tropeço.

Só se surpreende quem não vive no Brasil. E não ouve Mano Brown cantar: