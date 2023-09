O São Paulo conquistou sua primeira Copa do Brasil por conta de muitos fatores. Nestor, Calleri, Lucas Moura, Beraldo, Rato, Pablo Maia, Allison. A torcida, que invariavelmente lotou o Morumbi. O foco contra seus principais rivais. Mas o fator que mudou a conta a favor do Tricolor estava no banco.

Dorival Jr. mudou o São Paulo. O São Paulo de Rogério Ceni. O São Paulo que não encaixava, que vivia com metade do time no Departamento Médico, que lutava para se manter acima da mediocridade. Dorival rapidamente provou que o maior problema do clube era o trabalho de seu maior ídolo. Se alguém ainda acreditava no mito Ceni, Dorival os trouxe à realidade.

Difícil imaginar que alguém, em sã consciência, ainda acreditasse no mito Sampaoli. Se a ideia da competência do argentino ainda sobrevivia, Dorival a solapou de vez.