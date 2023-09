Da mesma forma que fizera em Itaquera, o Grêmio começou botando muita pressão. João Pedro marcou logo aos 10, e depois o tricolor não deu conta de ficar com a bola. Assim como o adversário não deu conta de encontrar as redes mesmo com 65% de posse de bola, mesmo com 10 escanteios. E 43 (!) cruzamentos na área.

Artur na esquerda (deslocado para acomodar Mayke), conforme eu havia comentado no canal do Palmeiras no WhatsApp, não rende. Mal foi possível notar que estava em campo, até ser substituído no segundo tempo.

Endrick, Artur e Rocha saíram para a entrada de Rony, Kevin e Luís Guilherme. Abel ainda trocou Menino por Ríos e Zé Rafael por Breno Lopes. Nada.

Aos 40 do segundo tempo, Villasanti foi expulso. Nada. Nove minutos de acréscimo. Nada. Quer dizer, uma bola no travessão. Impedida.

Detalhe: o Grêmio não tinha em campo nem Kannemann nem Geromel.

O Palmeiras perde a preciosa chance de apertar o cerco sobre o Botafogo. E de mostrar que o elenco curto sobrevive sem uma perda como a de Dudu.