Primeiro, um membro da comissão técnica deu um soco na boca de um jogador, no vestiário. Depois, dois atletas saíram na mão durante um treinamento. Ontem, fechando a cartela, um dirigente desceu o cacete em um torcedor. Tem para todo mundo.

No primeiro caso, o clube demitiu o preparador físico, mas não fez um pronunciamento firme em defesa de Pedro. Depois, afirmou que o duelo entre Gerson e Varella "fazia parte de um treino disputado". No episódio Marcos Braz espanca flamenguista em shopping, o presidente do clube defendeu seu vice-presidente de futebol, "a vítima", e garantiu sua permanência para 2024.

Braz que, aliás, é também vereador (pago pelos cidadãos do Rio de Janeiro e eleito pela torcida do time multicampeão), e deveria estar na Câmara no momento em que foi abordado fazendo compras.