Agora, parte da torcida palmeirense achar que a presidente do clube, Abel ou o próprio elenco deveria admoestar o atacante publicamente me parece ser outro equívoco.

Classificação e jogos Brasileirão

Libertadores

Mas a preocupação depois de sexta deveria ser o fato de que o time não jogou nada. Nada. Nem com um a mais ofereceu grande perigo e, quando o fez, parou nas mãos do goleiro Tadeu(s).

Esse é o verdadeiro problema do Palmeiras. A falta de opções para substituir Dudu ou para cobrir o pé sempre que precisa puxar o cobertor para algum outro lugar. O elenco curto está cobrando um preço alto, especialmente desde a lesão do Baixola.

A equipe está na semifinal da Libertadores e tem a melhor campanha do returno do Brasileirão, mas o futebol apresentado preocupa. E talvez seja esse o entendimento interno no clube: não precisa piorar a situação de um cara de quem Abel (infelizmente) depende.

Não vou aqui pagar de sommelier de corneta. Cada um critica o que e quem quiser.

Ressalto apenas que há coisas muito mais importantes para cobrar da diretoria, como contratações que poderiam ter tornado Breno Lopes obsoleto.