Inventa esquemas, tira jogadores das posições em que se sentem confortáveis, para fazer algo completamente diferente na partida seguinte.

Dá no que dá. Um time perdido, em que quase ninguém se salva. Assim como meu colega Marcelo Barreto, eu não acredito em epidemia de má fase.

Quando um time do nível técnico do Flamengo erra tanto, perde a quantidade de bolas que perde — democraticamente, dos zagueiros, aos volantes, aos atacantes —, algo está errado como time, como conjunto. Algo está errado com quem é responsável por organizar o trabalho.

Ninguém parece saber o que fazer em campo. Onde estar. Onde encontrar os companheiros.

No longíquo ano de 2018, Sampaoli perdeu o controle do elenco da seleção argentina. Fez uma campanha vexatória na Copa do Mundo e se viu alijado da liderança do vestiário pelos seus comandados.

Sua passagem pelo Flamengo só não é mais trágica porque as peças de que dispõe não permitem coisa muito pior que um top 4 no Brasil.