O Flamengo é (de longe) o clube mais rico do Brasil. De longe. Também dispõe do melhor elenco, embora com Sampaoli e suas invenções isso tenha ficado cada vez mais difícil de notar.

O São Paulo tem problemas financeiros graves — só a deusa sabe como fez as contratações que fez. Não vence um título relevante há 12 anos.

Ontem, o rubro-negro tomou uma goleada do Athletico-PR misto, diante de um estádio abarrotado de flamenguistas que mal podiam acreditar na 36a escalação diferente do seu técnico e subsequente desempenho de seus ídolos. O jogo aconteceu em Cariacica-ES, enquanto o gramado do Maracanã é ressuscitado para a ida da final da Copa do Brasil, no domingo.