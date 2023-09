Um tuíte do colega Leonardo Miranda definiu bem o que fazemos com Diniz — e, sinceramente, com a maioria dos técnicos. E pessoas.

"Muita preguiça do 8 ou 80 que envolve o Diniz: quando joga bem, é o Jesus na Santa Ceia da revolução do futebol anti-colônia, quando joga mal, é imprestável, amador e perdedor. Dois julgamentos extremamente equivocados que falam mais sobre essa burra dicotomia do JOGO."

Como eu me irrito com a pintura do Jesus revolucionário, corro logo para caçar argumentos que sustentem a tese do cara mediano sem títulos. Diniz, obviamente, não é nenhuma das duas coisas. Ninguém é.

Diniz é um cara acima da média com boas ideias, que, sim, ainda precisa se provar com canecos. Na seleção, especificamente, fez meia-dúzia de treinos e duas partidas contra adversários mais fracos. Venceu ambas. Uma bem e a outra mal. Por ora, é só isso que dá para analisar.

Estar errada sobre o treinador pode significar um novo expoente técnico brasileiro, algo de que carecemos bastante, e quiçá uma Copa do Mundo.

Não sei se essas coisas me farão feliz, mas certamente são melhores para a nação do que a tia aqui poder bradar: tá vendo, eu avisei que cês tavam exagerando!