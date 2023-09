Raphinha e Rodrygo também encheram os olhos e as esperanças da nação.

Mas não consigo. Não consigo ignorar a pessoa Neymar, o grande expoente dessa geração — que não conseguiu evitar, mais uma vez, associar-se a um político preconceituoso e perigoso, estrelando o chá revelação do deputado Nikolas Ferreira (!). Não consigo engolir a CBF (e o próprio Diniz), que não conseguiram evitar Antony até que fosse insustentável. Não consigo sequer me empolgar com uma Copa do Mundo com 48 times, aonde só não vai quem já morreu.

As reportagens dos colegas dão conta de que os jogadores estão felicíssimos com o novo treinador. Em Belém, dava para sentir que o amor estava no ar. E isso é ótimo.

Só não consigo. Eu tento, tento e acabo com saudades do futebol de clubes, torcendo para acabar logo a data Fifa. Me julguem.

