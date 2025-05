New York Knicks e Minnesota Timberwolves vencem suas primeiras e reduzem vantagens nas finais de Conferência

Após o Indiana Pacers e o Oklahoma City Thunder abrirem 2-0 de vantagem, New York Knicks e Minnesota Timberwolves venceram suas primeiras partidas nas séries de finais de Conferência da NBA. No sábado (24), o Wolves fez 143 a 101 no Thunder, enquanto o Knicks bateu o Pacer por 106 a 100 no domingo (25).



O jogo 3 das finais da Conferência Oeste teve Anthony Edwards como protagonista. Ele nem precisou jogar todos os períodos da partida para definir o confronto. Em apenas três parciais, o ala-armador anotou 30 pontos, nove rebotes e três assistências para colocar o Wolves com mais de 30 pontos de distância antes do quarto período.



A grande performance de Anthony Edwards na terceira partida foi uma reação ao jogo abaixo no duelo anterior. Na noite do último sábado, Edwards converteu cinco de oito arremessos para três pontos, bem melhor do que o único feito no jogo 2. "Apenas aplique pressão máxima na bola e arremesse o máximo que puder", disse o ala-armador.



Último quarto eletrizante



Os Knicks também seguem vivos na briga por um lugar na decisão da NBA. No domingo (25), Karl-Anthony Towns comandou a virada da franquia nova-iorquina fora de casa contra o Indiana Pacer por 106 a 100 pelas finais da Conferência Leste.



No último período, Towns marcou 20 de seus 24 pontos na partida. A pontuação foi essencial, já que o Knicks buscaram o placar após estar perdendo por mais de 20 pontos de diferença. Ele ainda terminou a partida com duplo-duplo ao pegar 15 rebotes, sendo 14 deles na defesa.



"É um verdadeiro teste quando você está perdendo por mais de 20 pontos", disse Towns. "Esta noite foi o tipo de noite em que ele teve que ter aquela atitude de nunca desistir", completou.



Próximos jogos



Conferência Leste



Jogo 4: 27/5, 21h (de Brasília) - em Indianápolis

Jogo 5: 29/5, 21h (de Brasília) - em Nova York

Jogo 6: 31/5, 21h (de Brasília) - em Indianápolis (caso necessário)

Jogo 7: 2/6, 21h (de Brasília) - em Nova York (caso necessário)



Conferência Leste



Jogo 4: 26/5, 21h30 (de Brasília) - em Minneapolis,

Jogo 5: 28/5, 21h30 (de Brasília) - em Oklahoma

Jogo 6: 30/5, 21h30 (de Brasília) - em Minneapolis (caso necessário)

Jogo 7: 1/6, 21h (de Brasília) - em Oklahoma (caso necessário)