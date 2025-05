Pacers abrem 2 a 0 e Knicks terão 'missão impossível' para ir à final da NBA

A coisa ficou feia para o New York Knicks na final da Conferência Leste da NBA 2024/2025. Nesta sexta-feira (23), o time nova-iorquino perdeu o segundo jogo da série contra o Indiana Pacers novamente no Madison Garden Square. O placar final da partida foi de 114 a 109 para os visitantes, que contaram com uma grande atuação de Paska Siakam.

Com direito a maior pontuação em playoff na carreira, Siakam anotou 39 pontos, cinco rebotes e três assistências. Ao lado dele, Myles Turner acrescentou 16 pontos e Tyrese Haliburton fez 14 pontos, 11 assistências e oito rebotes.

Do lado de New York, Jalen Brunson foi o principal pontuador com 36 pontos e 11 assistências.Enquanto Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges contribuíram com 20 pontos cada.