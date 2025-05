MVP da temporada, Shai brilha e OKC vence o Jogo 2 contra o Timberwolves

Eleito o jogador mais valioso da NBA 2024/2025 na última quarta-feira (21), Shai Gilgeous-Alexander segue brilhando também na pós-temporada. Nesta quinta-feira (22), o astro do Oklahoma City Thunder brilhou na vitória sobre o Minnesota Timberwolves pelo segundo jogo da série de final da Conferência Oeste. O OKC venceu pelo placar de 118 a 113, com Shai sendo o cestinha da partida.

No total, SGA registrou 38 pontos, oito assistências, três rebotes e três roubos de bola. Os números do armador canadense nesta noite foram, inclusive, melhores do que ele obteve durante a temporada regular. Shai teve médias de 32,7 pontos, 5 rebotes, 6,4 assistências, que lhe renderam o prêmio de MVP.

Ao lado dele, Jalen Williams também se destacou no triunfo, com 26 pontos, 10 rebotes e cinco assistências. Por sua vez, Anthony Edwards foi o principal jogador do Timberwolves, com 32 pontos, nove rebotes e seis assistências