Sampaio vence Campinas e se isola na liderança da LBF

O Sampaio Basquete conquistou a 13ª vitória na LBF CAIXA 2025. Jogando em casa, nesta quinta-feira (22), no ginásio Costa Rodrigues, o time maranhense resistiu a pressão do Unimed Campinas no fim e triunfou por 60 a 56.

Sem Gabi Guimarães, que serve a Seleção Brasileira 3×3, o líder da temporada contou com a boa atuação de Thayná. A ala foi responsável por 20 pontos com 4 bolas de três, 8 rebotes, 6 roubos de bola e 26 de eficiência, levando seu segundo Troféu MVP de Melhor Jogadora da Partida. Cacá somou outros 13 pontos e a estreante pivô Isabela Jourdain teve apenas 2 pontos, com 7 rebotes.

"Foi importante essa vitória em casa. Começamos bem, conseguimos abrir uma vantagem no primeiro tempo e depois elas conseguiram virar o placar. Conversamos no banco no momento do empate e depois conseguimos colocar o que foi combinado dentro de quadra. A ausência da Gabi a gente sente mas sabemos que, mesmo de longe, ela está com a gente. Vamos continuar trabalhando para os próximos jogos e já, já, tem Copa LBF", disse Thayná, a dona da noite tricolor.