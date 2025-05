Pacers vira de forma inacreditável e vence o Jogo 1 contra o Knicks

Final de partida eletrizante!

O New York chegou a abrir 17 pontos de vantagem no quarto período e 8 a um minuto e meio do fim. O que parecia ser uma vitória encaminhada se tornou um enorme pesadelo para o time nova-iorquino. Com Aaron Nesmith convertendo três bolas triplas no minuto final, o Pacers colou no placar e colocou fogo na partida.

O jogo se resumiu a uma posse de bola final para os Pacers, que estavam perdendo por dois pontos a 7,3 segundos do fim. A bola chegou às mãos de Tyrese Haliburton, que arremessou para três pontos no estouro do cronômetro. A bola bateu no aro e subiu bem alto até cair de volta para a rede. Por um instante, o jogo parecia encerrado, mas o replay mostrou que Haliburton pisou na linha e a cesta valeu dois pontos.

Na prorrogação, o Indiana Pacers aproveitou o embalo, além da baixa moral do New York Knicks, e conseguiu assegurar a vitória no Jogo 1 em pleno Madison Square Garden.