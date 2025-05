Ourinhos assume vice-liderança da LBF com dois duplo-duplos

Ourinhos/AOBE é o novo vice-líder da Liga de Basquete Feminino (LBF) de 2025, com 25 pontos em 11 jogos. Atuando como mandante, no ginásio Monstrinho, no interior de São Paulo, e time ourinhense contou com incentivo da torcida e ganhou do Santo André nesta quarta-feira (21). Duas atletas se destacaram com duplo-duplos no triunfo por 71 a 53. A pivô Maria Carolina contribuiu com 18 pontos e 11 rebotes, fechando com 25 de eficiência e o troféu de MVP da partida. Além dela, a ala/pivô Djane anotou dez pontos e teve 12 rebotes. Pelos visitantes, a armadora Isinha liderou com 14 pontos e a ala/pivô Brenda fez 11 e pegou dez rebotes.

"Isso é fruto do nosso esforço. É a continuidade do nosso trabalho. A gente treina todos os dias muito forte, e, apesar de vir de uma sequência muito boa, em casa a gente não estava fazendo bons jogos e hoje veio a vitória aqui dentro de casa", disse Maria Carolina, cestinha do Ourinhos e do confronto. A equipe dirigida pelo técnico Marcio Pereira volta a atuar pela LBF no próximo domingo (25), às 16h, novamente como mandante, contra o Pontz São José Basketball. Já o Santo André segue como visitante e terá pela frente o Cerrado Basquete no mesmo dia, mas às 11h. No momento, o líder da competição é o Sampaio Basquete, com 26 em 14 jogos

Detalhes do confronto

Ourinhos apresentou atuação bastante consistente na vitória contra Santo André. Nos primeiros dez minutos, as donas da casa venceram por apenas 16 a 14. No segundo período, as mandantes seguiram fortes no sistema defensivo e melhoraram ofensivamente, marcando 19 a 14. Desta forma, o time ourinhense foi para o intervalo ganhando por sete de vantagem: 35 a 28. No retorno do vestiário, Maria Carolina e suas companheiras seguiram bem no ataque e anotaram, pela segunda vez, 19 pontos. Apesar disso, a defesa não funcionou da mesma forma que nos dois primeiros quartos e o ataque andreense pontou mais, fechando com 18.