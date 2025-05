Chicago Sky, de Kamilla Cardoso, perde novamente na WNBA

Um começo de temporada complicado para o Chicago Sky na WNBA de 2025. Nesta quinta-feira (22), a equipe perdeu em casa para o New York Liberty por 99 a 74, com uma atuação apagada de Kamilla Cardoso. Por outro lado, o Indiana Fever, de Damiris Dantas, deu o troco da rodada anterior e derrotou o Atlanta Dream por 81 a 76.

No revés de hoje, Kamilla Cardoso atuou por 23 minutos e terminou com seis pontos e quatro rebotes. Quem também ficou abaixo no Sky foi Angel Reese, que anotou apenas 2 pontos, além de pegar 12 rebotes. Do lado do Liberty, Natasha Cloud foi a principal destaque, com 18 pontos, quatro rebotes e oito assistências.

Apesar de ser apenas o segundo jogo da nova temporada da WNBA, esta segunda derrota acende uma luz vermelha para o Chicago Sky. Isso porque a equipe de Kamilla Cardoso terminou na última colocação da Conferência Leste no ano passado, ficando de fora dos playoffs. A expectativa para esta temporada é de que o Sky consiga montar uma base mais consolidada ao redor de Kamilla e Reese, que são as principais jogadores do time.