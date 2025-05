Bauru Basket x Minas - Semifinais do NBB: onde assistir ao vivo

Bauru Basket e Minas Tênis Clube disputam uma vaga na final do NBB (Novo Basquete Brasil). O primeiro duelo da série semifinal está marcado para esta sexta-feira (23), a partir das 20h (de Brasília), no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru (SP). Além disso, a partida vai contar com transmissão ao vivo da ESPN (canal por assinatura) e NBB Basquetpass (pay-per-view).

Como chegam as equipes

Vindo de campanha histórica na primeira fase, o Minas segue na busca de seu primeiro título do NBB. Depois da liderança da temporada regular com 29 vitórias em 34 jogos, a Tempestade só aplicou varridas neste playoffs. Nas oitavas, fez 3-0 no Mogi. Em seguida, repetiu o placar contra o Vasco nas quartas de final. O clube mineiro é o único invicto no mata-mata.

Embora tenha feito campanha modesta na primeira se comparado ao adversário, o Bauru também chega em boa fase. O Dragão foi o quinto colocado da classificatória com 19 vitórias em 34 partidas. Nos playoffs, venceu uma série dura de cinco jogos contra o Paulistano pelas oitavas de final. Na sequência, não encontrou problemas para varrer o São Paulo nas quartas de final.