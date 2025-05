Franca atropela Pinheiros e vai à semifinal da NBB

O Sesi Farnca está na semifinal do NBB 2024/2025! Nesta quarta-feira (21), o a equipe do interior paulista venceu em casa o Pinheiros, no Jogo 5 da série de quartas de final, e garantiu a sua vaga no top-4 do campeonato. O triunfo teve o placar elástico de 83 a 58.

Principal destaque nesta reta final do NBB 2024/2025, Lucas Dias foi o cestinha da noite com 24 pontos. Ao lado dele, Didi também brilhou com 23 pontos. Já no Pinheiros, Sloan foi o maior destaque com 15 pontos, quatro rebotes e cinco assistências.

A partida teve um começo bastante equilibrado entre as equipes. O Franca largou na frente fechando o primeiro quarto em 18 a 12. O Pinheiros deu a resposta no período seguinte e diminuiu a vantagem para 32 a 30. Porém, os mandantes voltaram muito melhores do intervalo e esmagaram na terceira parcial (28 a 9), abrindo uma larga vantagem no placar. A partir daí, o Franca passou a gastar mais o tempo do relógio e administrar a vitória.