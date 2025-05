Fever, de Damiris Dantas, perde nos segundos finais pela WNBA

Após estrear com uma vitória esmagadora em cima do Chicago Sky, o Indiana Fever conheceu a sua primeira derrota na nova temporada da WNBA. Nesta terça-feira (20), o time de Damiris Dants perdeu em casa para o Atlanta Dream pelo palcar apertado de 91 a 90. A brasileira atuou por apenas dois minutos, mas contribuiu com um rebote.

Apesar de estar jogando em casa, no Gainbridge Fieldhouse, o Indiana Fever esteve praticamente o tempo inteiro atrás no placar. A equipe chegou a estar perdendo por dez pontos no início do último quarto e foi buscar uma virada nos segundos finais em 90 a 89. No entanto, o Atlanta Dream reassumiu a liderança no placar faltando nove segundos, com a conversão de dois lances livres, e ficou com a vitória.

Estrela em ascensão, Caitlin Clark foi a principal destaque do Indiana Fever na partida. A jovem armadora anotou 27 pontos, cinco rebotes e 11 assistências. Ao lado dela, Aliyah Boston (24 pontos e 10 rebotes) e Kelsey Mitchell (24 pontos) também foram importantes na reação.