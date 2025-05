Campinas vence disputa direta contra o Cerrado Basquete

Cerrado Basquete e Unimed Campinas fizeram, nesta terça-feira (20), um confronto direto na briga pela parte de cima da tabela de classificação da LBF 2025. Jogando fora de casa, no Ginásio ASCEB, o time do interior paulista conseguiu triunfar por 65 a 54.

O destaque individual do Campinas ficou por conta de Meli Gretter, dona do Troféu MVP após ser eleita a melhor em quadra. A armadora argentina marcou 15 pontos, pegou seis rebotes, deu cinco assistências e encerrou o jogo com 24 de eficiência.

Com o resultado, o Campinas passa o rival e assume a sexta colocação da LBF 2025. A equipe do interior paulista agora soma 23 pontos, com oito vitórias e sete derrotas. Enquanto isso, o Cerrado Basquete fica na sétima posição com 21 pontos (seis triunfos e nove derrotas).