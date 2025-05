São Paulo anuncia fim do time de basquete após eliminação no NBB

O São Paulo anunciou hoje o fim das atividades da equipe masculina de basquete profissional. O comunicado acontece após a queda do times nas quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Além disso, o Tricolor avisou que qualquer projeto da instituição fora do futebol só será iniciado após a obtenção de recursos prévios.

O projeto atual do basquete tricolor teve início em 2018. Na ocasião, o clube foi vice-campeão da Liga Ouro, garantindo o acesso ao NBB, a principal liga do basquete nacional. E logo nas suas primeiras temporadas o time obteve sucesso. Com terceiro lugar na temporada 2019/2020 (que não foi encerrada oficialmente por conta da pandemia de Covid-19) e o vice-campeonato em 2020/2021. Os principais títulos vieram na temporada seguinte, com o São Paulo vencendo o Campeonato Paulista e a BCLA, equivalente à Libertadores no basquete.

Queda de investimento rendimento

Após o título continental, o São Paulo manteve um bom time na temporada 2022/2023, com vice-campeonatos no NBB e na Copa Intercontinental. Mas o investimento no time caiu em sequência. Nas últimas duas temporadas, o São Paulo contou com um desempenho abaixo da média na temporada regular do NBB, ficando fora do top-10. O time precisou surpreender e derrotar favoritos para avançar às quartas de final das últimas duas temporadas.