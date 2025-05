Sesi Araraquara bate Corinthians na volta de Aline Moura

E BLUESKY

As cestinhas do jogo não fizeram muito mais do que as novas jogadoras. Evelyn Larissa e Emanuely Oliveira, ambas do Sesi Araraquara, marcaram 11 pontos cada. Do lado do Corinthians, Mariana Dias e Nahomis Vargas fizeram dez cada.

Com o resultado deste domingo, o Sesi Araraquara chegou a 24 pontos, ultrapassou o Corinthians e assumiu a vice-liderança da temporada regular da LBF com 11 vitórias em 13 jogos. O líder é o Sampaio Corrêa com 26 pontos (12 vitórias em 14 jogos).