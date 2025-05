Pinheiros empata série e leva duelo contra Franca ao jogo 5

Vai ter jogo 5 para decidir quem vence a série entre Pinheiros e Sesi Franca nas quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Neste domingo (18), os dois times se enfrentaram em São Paulo na quarta partida entre as equipes. O Pinheiros ganhou por 72 a 66 e empatou a série em 2 a 2. Assim, a decisão ficou para o quinto jogo que será no Pedrocão, em Franca, em data ainda a ser definida.

O Sesi Franca chegou a São Paulo liderando a série das quartas de final por 2 a 1 e com a chance de fechar o confronto com uma vitória fora de casa. O jogo começou morno, com as duas equipes tendo um rendimento ruim no ataque no primeiro quarto. Mas a partida melhorou no segundo período, com os times melhorando o aproveitamento nos arremessos de quadra, com o Pinheiros na liderança por 36 a 35 no intervalo.

Os dois times seguiram próximos no placar ao longo do segundo tempo. Nos lances finais, o Pinheiros tinha novamente apenas um ponto de vantagem: 67 a 66. E no último minuto, só deu o time da casa. Com uma bola de três de Sloan e dois lances livres convertidos por Omena, o Pinheiros garantiu a vitória e se manteve vivo nas quartas de final do NBB.