OKC vence o Jogo 7 contra o Nuggets e vai à final do Oeste

O Oklahoma City Thunder está na final da Conferência Oeste da NBA 2024/2025! Time de melhor campanha durante a temporada regular, o OKC venceu o Jogo 7 da série contra o Denver Nuggets por 125 a 93, no Paycom Center, neste domingo (18). O Thunder terá o Minnesota Timberwolves como o adversário na final do Oeste, que começa nesta terça-feira (20).

Antes da partida, o Denver Nuggets precisou tomar uma decisão arriscada: colocar ou não Aaron Gordon em quadra. O ala-pivô sofreu uma lesão na posterior esquerda e não tinha condições plenas de jogo. Mesmo assim, o jogador foi para o sacrifício e atuou por 25 minutos, registrando oito pontos e 11 rebotes. Porém, com Gordon baleado, os Nuggets sofreram na recomposição da defesa e, ao mesmo tempo, com pouca presença no garrafão adversário.

O OKC, por sua vez, dominou as ações defensivas e forçou o Denver a cometer 22 turnovers. Assim, os mandantes apostaram em um jogo de transição rápida que se mostrou bastante efetivo. Principal candidato ao título de MVP da temporada regular, Shai Gilgeous-Alexander foi o principal cestinha da partida, com 35 pontos. Ao lado dele, Jalen Williams se destacou com 24 pontos, cinco rebotes e sete assistências. Enquanto Chet Holmgren registrou um duplo-duplo de 13 pontos e 11 rebotes.