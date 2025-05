NBB: Flamengo ganha nos segundos finais e elimina Corinthians

Pelo oitavo ano seguido, o Flamengo está nas semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB). Na manhã deste domingo (18), a equipe carioca enfrentou o Corinthians no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pelo quarto jogo da série "melhor de cinco" das quartas de final. Os rubro-negros venceram a partida por 80 a 78 e confirmaram a classificação para a semifinal.

O Flamengo liderava a série por 2 a 1 e fecharia o confronto neste domingo em caso de vitória na capital paulista. Após um primeiro quarto equilibrado, a defesa rubro-negra cresceu no segundo quarto, fazendo com que o Corinthians diminuísse o seu aproveitamento nos arremessos de quadro. Com um bom rendimento dentro do garrafão e com Gui Deodato acertando bolas importantes de três pontos, o Flamengo abriu dez pontos de vantagem e foi para o intervalo ganhando o jogo por 48 a 38.

Ao longo do segundo tempo, o Corinthians diminuiu a diferença no marcador. A equipe assumiu a liderança do jogo faltando três minutos para o final com uma cesta de Cauê Borges. O Timão chegou a ter duas posses de vantagem, mas o Flamengo conseguiu a virada no final com duas cesta seguidas de Alexey. O Corinthians teve o último ataque do jogo e apostou em uma jogada de Elinho. Mas Ruan deu um toco no armador corinthiano e assegurou a vitória do Flamengo.