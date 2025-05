Time de Kamilla Cardoso é atropelado na estreia da WNBA

Começo com o pé esquerdo para o Chicago Sky na abertura da nova temporada da WNBA. Neste sábado (17), o time de Kamilla Cardoso estreou com uma dura derrota diante do Indiana Fever, no Gainbridge Fieldhouse Indianapolis, pelo placar de 93 a 58. A brasileira teve uma partida discreta, anotando 7 pontos, 7 rebotes e duas assistências em 21 minutos em quadra.

Quem brilhou intensamente na partida foi a jovem estrela Caitlin Clark, que anotou o seu terceiro triplo-duplo na WNBA. Clark registrou 20 pontos, 10 rebotes e 10 assistências e liderou o Indiana Fever na vitória. Ao lado dela, Aliyah Boston se destacou com 19 pontos e 13 rebotes. Companheira de time de Kamilla Cardoso, Angel Reese foi a principal pontuadora do Sky, com 12 pontos e 17 rebotes.

Apesar de ser apenas o primeiro jogo da nova temporada da WNBA, a derrota já acende uma luz vermelha para o Chicago Sky. Isso porque a equipe de Kamilla Cardoso terminou na última colocação da Conferência Leste no ano passado, ficando de fora dos playoffs. A expectativa para esta temporada é de que o Sky consiga montar uma base mais consolidada ao redor de Kamilla e Reese, que são as principais jogadores do time.