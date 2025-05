Sampaio vence Mesquita e mantém a liderança da LBF 2025

Duas partidas movimentaram a Liga de Basquete Feminino de 2025 neste sábado (17). Em Mesquita, no Rio de Janeiro, o Sampaio Basquete derrotou a Sodiê Mesquita por 86 a 50 e se recuperou do revés sofrido contra o Cerrado na última rodada. Da mesma forma, o Ourinhos triunfou fora de casa contra o Maringá pelo placar de 82 a 63 e voltou a vencer na LBF.

O principal destaque tricolor na Arena Sodiê foi, novamente, Gabi Guimarães. A pivô teve seu 10º duplo-duplo na temporada, com 17 pontos e 13 rebotes, vencendo pela 8ª vez o o Troféu MVP de Melhor Jogadora da Partida. Outras cinco atletas do Sampaio contribuíram com 10 ou mais pontos: Thayná (14), Delgado (13), Cacá (12), Josefino (12) e Tainá Paixão (11). Por outro lado, a Sodiê Mesquita foi liderada por sua cestinha na temporada, a colombiana Mayra Caicedo, que teve 14 pontos.

Com o resultado positivo, o Sampaio Basquete mantém a liderança da LBF, com 26 pontos conquistados em 14 jogos. Enquanto isso, o time carioca conheceu sua 8ª derrota no ano e tem agora 20 pontos na sétima posição.