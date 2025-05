Hortência fala sobre novo ciclo da Seleção Feminina de basquete

A Seleção Feminina de basquete está iniciando uma nova fase em 2025. Agora sob o comando da americana Pokey Chatman, o time verde-amarelo deu o pontapé para um processo de renovação visando as classificações para o Campeonato Mundial e os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Lenda da modalidade no país, Hortência Marcari falou sobre esse processo.

"Estou esperando para ver, é uma técnica nova, técnica americana. Tem algumas jogadoras que estão jogando nos Estados Unidos, então como é que nós torcedores, a gente acompanha? Vendo os resultados das competições. E está muito cedo para cobrar essa nova treinadora", disse Hortência. A declaração foi dada antes do VI Fórum da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB). A campeã mundial de 1994 é um dos membros mais antigos.

Uma turnê contra equipes da WNBA, liga americana de basquete femino, marcou a estreia de Pokey Chatman. No início deste mês, o Brasil enfrentou e perdeu do Chicago Sky e do Indiana Fever, que contam com as brasileiras Kamilla Cardoso e Damiris Dantas em seus elencos. A convocação de Chatman contou com uma mescla de jogadoras que atuam no Brasil, como Tainá Paizão e Cacá Martins, e jovens do basquete universitário americano, a exemplo de Catarina Ferreira, e escolar como Manu Alves.