Sampaio Baquete vence e fecha primeiro turno da LBF como líder

Inicialmente, o Sampaio Basquete começou com ligeira vantagem no marcador. No entanto, o time da casa mostrou poder de reação ainda nos primeiros minutos e virou, abrindo cinco pontos de vantagem. Graças a uma cesta dentro do garrafão de Maitê Pereira. Em seguida, veio a reação da equipe visitante e a virada novamente, com uma cesta de fora do perímetro de María Delgado.

A partir do fim do primeiro quarto, Sampaio tomou conta do placar, vencendo a parcial por 21 a 20 e não abandonou mais a liderança. Ampliou a vantagem antes da ida ao intervalo fazendo 23 a 17 e teve uma margem maior para desempenhar seus ataques, sobretudo, nas bolas de três. Foram 15 a 9 nesse quesito contra o Blumenau.