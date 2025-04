Heat bate Hawks na prorrogação e se classifica aos playoffs da NBA

Foi com emoção, mas o Miami Heat garantiu a classificação aos playoffs da NBA 2024/2025. Com direito a prorrogação, o Heat venceu fora de casa o Atlanta Hawks por 123 a 114, nesta sexta-feira (18), e ficou com a última vaga da Conferência Leste.

Tyler Herro foi o grande destaque individual do Miami na partida. O armador foi o cestinha do jogo com 30 pontos, além de anotar oito rebotes e sete assistências. Pelo lado dos Hawks, a dupla Trae Young e Onyeka Okongwu até tentaram, mas não conseguiram impedir a eliminação no play-in. Young registrou um duplo-duplo de 29 pontos e 11 assistências, incluindo uma cesta salvadora no último segundo do tempo normal para levar a partida à prorrogação. Já Okongwu fechou o jogo com 28 pontos e 12 rebotes.

Após ter feito uma campanha irregular durante a temporada, tendo 37 vitórias e 45 derrotas, o Miami Heat mostra um sinal de reação. A equipe mostrou jogo coletivo mais seguro durante o play-in, vencendo o Chicago Bulls por 109 a 90 na primeira rodada e triunfando agora contra o Atlanta Hawks, ambas as partidas fora de casa. O Heat volta à quadra já neste domingo (20) para o primeiro jogo da série contra o Cleveland Cavaliers, time de melhor campanha da Conferência Leste.