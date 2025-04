Mais quatro confrontos nos playoffs do NBB são definidos

Aos poucos, os duelos dos playoffs do NBB (Novo Basquete Brasil) vão se desenhando. Nesta sexta-feira (18), três partidas definiram posições na tabela da primeira fase e mais quatro confrontos válidos pelas oitavas de final da competição. O Pato bateu o São José, o Corinthians atropelou Xará e o Pinheiros venceu o Caxias.

Pato quebra tabu

São José e Pato entraram em quadra para a última rodada da fase classificatória do NBB. Apesar de o resultado mudar pouco a situação, a partida foi marcante pela quebra de tabu do time paranaense. Com o placar de 89 a 77, a equipe venceu os joseenses pela primeira vez na Farma Conde Arena.

Mesmo com a derrota, o São José terminou a primeira fase com 17 vitórias em 34 partidas na nona posição. Dessa forma, vai enfrentar o Vasco, oitavo colocado nas oitavas de final. Por outro lado, o Pato ainda aguarda a definição de seu rival. O time paranaense está em 13º lugar com campanha 13-21 e pode ser ultrapassado pelo São Paulo, assim como Brasília e Bauru ainda brigam pela quarta posição.