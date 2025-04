Flamengo atropela Franca e avança à final da BCLA

O Flamengo é novamente finalista da Champions League Américas de basquete. Nesta noite de sexta-feira (18), o Rubro-Negro dominou e venceu o Sesi Franca por 91 a 67 no Ginásio do Maracanãzinho. Esta é quinta vez em seis edições do torneio que o clube carioca se classificou à decisão, tendo conquistado o título em 2021.

O adversário na grande final da Champions League Américas 2024/2025 será o Boca Juniors, que passou pelo Instituto por 80 a 73. A decisão acontece já neste sábado (19), às 21h10, no Ginásio do Maracanãzinho. Vale lembrar que as duas equipes já se enfrentaram durante a fase de grupos desta edição. Foram três partidas disputadas, com duas vitórias para o Flamengo e uma para o Boca Juniors.

A partida

Tido como o grande clássico nacional do basquete brasileiro nos últimos anos, o confronto entre Flamengo e Sesi Franca prometia pegar fogo nesta sexta-feira. O duelo, inclusive, já havia decidido o título da BCLA em 2023, com triunfo do clube paulista. Desta vez, no entanto, o Rubro-Negro se sobressaiu e vingou a derrota anterior.